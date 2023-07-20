Представлен стильный смартфон ZTE BLADE V50 DESIGN 5G

Компания ZTE представила недорогой смартфон Blade V50 Design, который выделяется дизайном тыльной панели. Новинка также характеризуется 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080:2408 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Unisoc T760 Tanggula, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 13, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, модемом для сотовых сетей пятого поколения 5G, адаптером Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), модулями GPS и NFC, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой 22,5-Вт проводной быстрой зарядки. Цена смартфона в Европе составляет 210 евро.