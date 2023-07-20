Представлен стильный смартфон ZTE BLADE V50 DESIGN 5G

Компания ZTE представила недорогой смартфон Blade V50 Design, который выделяется дизайном тыльной панели. Новинка также характеризуется 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080:2408 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Unisoc T760 Tanggula, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 13, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, модемом для сотовых сетей пятого поколения 5G, адаптером Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), модулями GPS и NFC, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой 22,5-Вт проводной быстрой зарядки. Цена смартфона в Европе составляет 210 евро.

Смартфон Oppo K11x засветился на рендерах …
В сети появились первые изображения смартфона Oppo K11x, официальная презентация которого ожидается 31 ма…
Redmi K70 получит металлическую рамку …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах линейки Redmi K70, выход …
Официально: смартфоны серии Realme 11 представят 10 мая …
Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфонов серии Realme 11 состоится уже 10 мая. Од…
Redmi K60 Ultra выйдет в двух версиях …
Сетевые источники поделились подробностями о топовом смартфоне Redmi K60 Ultra, официальный релиз которог…
HTC U23 Pro выходит в Европе …
Компания HTC начала принимать предзаказы в Европе на смартфон HTC U23 Pro, который был представлен около …
Складной смартфон Moto Razr 40 оценен в 540 долларов …
Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Moto Razr 40, которая появится в прод…
Недорогие смартфоны можно купить на Озон…
При покупке смартфона онлайн на сайте ozon.ru есть возможность выбрать подходящий вариант из множества…
Huawei Nova Y91 с АКБ на 7000 мАч вышел в России …
Отечественный ритейлер DNS начал продажи смартфона Huawei Nova Y91, который недавно вышел в Китае. Его гл…
Обзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумуляторомОбзор vivo T1 6/128 Гб. Тест смартфона с 50 Мп камерой и емким аккумулятором
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor