Сверхпрочным смартфоном Sonim XP8 можно управлять и в перчатках, и мокрыми руками

Представлен сверхпрочный смартфон Sonim XP8, который предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях. Гаджет получил 5-дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 точек и рацию с отдельной кнопкой, нажатию на которую не могут помешать даже толстые перчатки. Новинка оборудована однокристальной платформой Snapdragon 630 от Qualcomm. Сообщается, что аппаратом управлять можно и в перчатках, и мокрыми руками. В наличии имеется 4 Гб память системная и 64 встроенная, а также 12- и 8-мегапиксельная камеры. Емкость аккумулятора равна 4900 мА.ч. Оценивается новинка в 700 долларов.