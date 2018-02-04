Представлен телефон-раскладушка Energizer ENERGY E20

Компания Energizer пополнила ассортимент мобильных телефонов моделью ENERGY E20, которая отличается простым исполнением и низкой ценой. Новинку оснастили 2,4-дюймовой цветной LCD-панелью с разрешением 320:240 пикселей, процессором Mediatek MT6261D, 32 МБ оперативной памяти, 32-МБ внутренней расширяемой памяти, VGA-камерой, встроенным FM-приёмником, двумя слотами для SIM-карт, аккумулятором на 1000 мАч, а также комплектной зарядной док-станцией с вертикальным размещением. Energizer ENERGY E20 доступен для покупки по рекомендуемой розничной цене 45 долларов.