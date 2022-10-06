Представлен телевизор Amazon Fire TV Omni QLED Series 4K

Компания Amazon пополнила ассортимент телевизоров моделями Fire TV Omni QLED с 65 и 75-дюймовыми панелями, которые оценены в 800 и 1100 долларов соответственно. Новинки характеризуются разрешением 4K, поддержкой технологий Dolby Vision IQ, HDR10 +, HDR и HLG, функцией Adaptive Brightness для автоматической регулировки яркости, функцией локального затемнения (96 зон), датчиками присутствия для обнаружения пользователя и переключения в режим Ambient Experience, который отображает иллюстрации или полезную информацию, поддержкой популярных приложений, вроде Netflix, Prime Video, Disney+ или Apple TV, двумя 12-Вт динамиками, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0 и поддержкой внешней звуковой панели посредством интерфейсов AV и eARC.