Представлен телевизор REDMI Smart TV A50 Energy Efficiency Level 1 Edition

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью REDMI Smart TV A50, главной особенностью которой является высокая энергоэффективность. Новинка также характеризуется 50-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 144 Гц, цельным корпусом, четырёхъядерным чипом ARM Cortex‑A35, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш-памяти, двумя 10-Вт динамиками, фирменной программной оболочкой Xiaomi HyperOS, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 2,4 ГГц, двумя интерфейсами HDMI, двумя портами USB-A, сетевым портом Ethernet и цифровым аудиовыходом S/PDIF. Цена телевизора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 205 долларов.

55--дюймовый телевизор Hisense M7 оценили в $300 …
Компания Hisense пополнила ассортимент mini-LED телевизоров серией M7, которая состоит из моделей на 50, …
Представлен бюджетный проектор XElectron iProjector 3 Plus…
Компания XElectron пополнила ассортимент проекторов моделью iProjector 3 Plus с разрешением Full HD и дек…
Samsung анонсировала 130-дюймовый телевизор…
На выставке CES 2026 компания Samsung представила линейку новых телевизоров, но главной премьерой стал 13…
Представлен 130-дюймовый телевизор Samsung Micro RGB…
Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров 130-дюймовой моделью R95H, которая основана на панели …
Sony представила сразу два виниловых проигрывателя…
Компания Sony впервые с 2019 года выпустила новые виниловые проигрыватели — да ещё и сразу две модели. Ба…
На телевизорах Samsung появится Google Photos…
Сервис Google Photos наконец-то появится на телевизорах в следующем году, начав с грядущей интеграции для…
98-дюймовый телевизор TCL Q10M Pro оценили в $4575…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров моделями TCL Q10M Pro и Q10M, каждая из которых представле…
100-дюймовый телевизор Hisense E8S RGB-Mini LED оценили в $…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией E8S RGB-Mini LED, которая состоит из моделей с …
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
