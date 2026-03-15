Представлен телевизор REDMI Smart TV A50 Energy Efficiency Level 1 Edition

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью REDMI Smart TV A50, главной особенностью которой является высокая энергоэффективность. Новинка также характеризуется 50-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 144 Гц, цельным корпусом, четырёхъядерным чипом ARM Cortex‑A35, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш-памяти, двумя 10-Вт динамиками, фирменной программной оболочкой Xiaomi HyperOS, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 2,4 ГГц, двумя интерфейсами HDMI, двумя портами USB-A, сетевым портом Ethernet и цифровым аудиовыходом S/PDIF. Цена телевизора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 205 долларов.