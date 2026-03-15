Представлен телевизор REDMI Smart TV A50 Energy Efficiency Level 1 Edition Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью REDMI Smart TV A50, главной особенностью которой является высокая энергоэффективность. Новинка также характеризуется 50-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 144 Гц, цельным корпусом, четырёхъядерным чипом ARM Cortex‑A35, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш-памяти, двумя 10-Вт динамиками, фирменной программной оболочкой Xiaomi HyperOS, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 2,4 ГГц, двумя интерфейсами HDMI, двумя портами USB-A, сетевым портом Ethernet и цифровым аудиовыходом S/PDIF. Цена телевизора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 205 долларов. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Вчера 20:32 . REDMI Smart TV A50 Energy Efficiency Level 1 Edition

55--дюймовый телевизор Hisense M7 оценили в $300 …

Компания Hisense пополнила ассортимент mini-LED телевизоров серией M7, которая состоит из моделей на 50, … Компания Hisense пополнила ассортимент mini-LED телевизоров серией M7, которая состоит из моделей на 50, …

Представлен бюджетный проектор XElectron iProjector 3 Plus…

Компания XElectron пополнила ассортимент проекторов моделью iProjector 3 Plus с разрешением Full HD и дек… Компания XElectron пополнила ассортимент проекторов моделью iProjector 3 Plus с разрешением Full HD и дек…

Samsung анонсировала 130-дюймовый телевизор…

На выставке CES 2026 компания Samsung представила линейку новых телевизоров, но главной премьерой стал 13… На выставке CES 2026 компания Samsung представила линейку новых телевизоров, но главной премьерой стал 13…

Представлен 130-дюймовый телевизор Samsung Micro RGB…

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров 130-дюймовой моделью R95H, которая основана на панели … Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров 130-дюймовой моделью R95H, которая основана на панели …

Sony представила сразу два виниловых проигрывателя…

Компания Sony впервые с 2019 года выпустила новые виниловые проигрыватели — да ещё и сразу две модели. Ба… Компания Sony впервые с 2019 года выпустила новые виниловые проигрыватели — да ещё и сразу две модели. Ба…

На телевизорах Samsung появится Google Photos…

Сервис Google Photos наконец-то появится на телевизорах в следующем году, начав с грядущей интеграции для… Сервис Google Photos наконец-то появится на телевизорах в следующем году, начав с грядущей интеграции для…

98-дюймовый телевизор TCL Q10M Pro оценили в $4575…

Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров моделями TCL Q10M Pro и Q10M, каждая из которых представле… Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров моделями TCL Q10M Pro и Q10M, каждая из которых представле…