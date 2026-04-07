Представлены телевизоры Hisense Vidda S Mini TV

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией Vidda S Mini TV, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются матрицей с подсветкой Mini LED-подсветкой, разрешением 4K, кадровой частотой 180 Гц, глубиной цвета 10 бит, 96% покрытием цветовой палитры DCI-P3, яркостью 600 нит, антибликовым покрытием, датчиком для автоматической регулировки яркости и цветовой температуры, 128, 160 и 180 зонами локальной подсветки соответственно, 120-Вт акустикой с тремя динамиками и 1,2-литровым сабвуфером, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя портами USB-A 2.0. Телевизоры появятся в продаже на дебютном китайском рынке 17 апреля по эквивалентной цене в 290, 410 и 525 долларов соответственно.