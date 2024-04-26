Представлен телевизор Hisense U8N

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров линейкой Hisense U8N, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются матрицами с подсветкой Mini LED, разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 144 Гц, 672, 1600 и 2000 зонами подсветки соответственно, пиковой яркостью 1500 нит у младшей модели и 3000 нит у старших, антибликовым покрытием, поддержкой Dolby Vision, HDR10+, Dolby Vision Gaming и FreeSync Premium Pro, интерфейсами HDMI 2.1 и HDMI eARC, портом Ethernet, разъемом USB 2.0, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.0, а также предустановленной ОС Google TV. Телевизоры оценены на дебютном американском рынке в 1100, 1500 и 2000 долларов соответственно.