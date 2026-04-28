Представлен телевизор Huawei Vision Smart Screen 6 Pro

Компания HUAWEI пополнила ассортимент телевизоров серией Vision Smart Screen 6 Pro, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются матрицами Super Mini LED с разрешением 3840:2160 точек, пиковой яркостью до 2000 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, отображением до 1,07 млрд цветовых оттенков, кадровой частотой 288 Гц в игровом режиме, двойным нанопокрытием с коэффициентом отражения 0,5%, углами обзора 178 градусов, 4-ядерной платформой NT72676 с тактовой частотой 1,65 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, фирменной операционной системой HarmonyOS 4.3, акустикой с двумя 20-Вт полнодиапазонными динамиками с мембраной из древесного волокна, двумя 20-Вт твитерами с шёлковыми куполами и одним 50-Вт сабвуфером, двойной сертификацией Vivid Audio и поддержкой Huawei Histen для создания объема, 8-Мп камерой с диафрагмой f/2.0, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, интерфейсами HDMI 2.1, USB 3.0 и USB 2.0, а также металлическим корпусом. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 1035, 1295, 1685 и 2640 долларов соответственно.

