Представлен телевизор LG LSAB009

Какое-то время нада пользователи с трудом верили в то, что будут продаваться телевизоры с разрешением 4К и что диагональ будет больше 42 дюймов. Теперь это уже не кажется настолько невероятным, так как производители уже показывают модели своих телевизоров с диагональю 80 дюймов. Однако на этом крупные бренды решили не останавливаться, предоставив пользователям возможность получить крутой гаджет с еще большей диагональю. Речь идет про телевизор LG LSAB009, который обладает диагональю в 165 дюймов. Этого предостаточно для того, чтобы вы получили громадное полотно на всю стену. Правда, мы сильно сомневаемся, что такой телевизор отправят в массовую продажу, так как это явно более уникальное устройство и продавать его будут скорее в коммерческом секторе.