Представлен телевизор LG OLED Flex (LX3) с изменяемой кривизной

Компания LG пополнила ассортимент телевизоров необычной моделью OLED Flex LX3. Новинка получила 42-дюймовую OLED-панель с разрешением 4K и возможностью изменения кривизны. Пользователь может сделать это вручную или посредством пульта дистанционного управления. Радиус кривизны составляет 900R (90 см).

Новинка также характеризуется интеллектуальным чипом Alpha 9 пятого поколения с фирменными алгоритмами обработки изображения, продвинутым антибликовым покрытие LG (SAR), возможностью наклона на угол 20 градусов или отклонения до 5 градусов, стойкой с ходом до 14 см, кадровой частотой 120 Гц 100% точностью цветопередачи (в каком цветовом пространстве, не уточняется), временем отклика 0,1 мс, поддержкой Dolby Vision, поддержкой технологий VRR, NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.