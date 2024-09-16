Представлен телевизор Redmi Smart Fire TV 4K 2024

Компания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих телевизоров моделью Redmi Smart Fire TV 4K 2024, которая состоит из версий с диагональю 43 и 55 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), углами обзора 178 градусов, поддержкой HDR, MEMC и Vivid Picture Engine, 4-ядерной платформой Cortex A55, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, динамиками мощностью 24 Вт и 30 Вт соответственно с поддержкой Dolby Audio, DTS-HD и DTS Virtual:X, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, тремя интерфейсами HDMI 2.1 (один с ARC), двумя разъемами USB 2.0, портом Ethernet, 3,5-мм аудиогнездом и предустановленной операционной системой Fire OS 7. Телевизор появится в продаже на дебютном индийском рынке уже 18 сентября по цене в 295 и 430 долларов.

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