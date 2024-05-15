Представлен телевизор Samsung S85D

Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров серией S85D 2024 года, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 77 дюймов. Новинки характеризуются матрицами OLED с разрешением 4K, фирменным чипсетом NQ4 AI Gen2 с поддержкой технологии масштабирования AI, поддержкой OLED HDR+, технологии Motion Xcelerator 120 Гц и цветокоррекции Pantone, предустановленной операционной системы ОС Tizen и акустической системой мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Atmos. Телевизоры уже доступны для покупки на американском рынке по цене в 1700, 2100 и 3400 долларов соответственно.

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