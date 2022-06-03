Представлен телевизор Sharp AQUOS XLED F8 с частотой обновления 120 Гц

Компания Sharp Electronics представила в Китае новый 65-дюймовый телевизор с мини-светодиодной подсветкой. Sharp AQUOS XLED F8 предлагает разрешение 4K с частотой обновления экрана 120 Гц.

Мини-LED телевизор Sharp AQUOS XLED F8 предлагает 1800 нит пиковой яркости и 2160 зон локального затемнения. Технология XLED, реализованная в XLED F8, представляет собой мост между панелями IPS и OLED. XLED сочетает в себе лучшее из обеих технологий, чтобы обеспечить оптимальное предложение с лучшей контрастностью и возможностями затемнения.

Sharp AQUOS XLED F8 может подойти для игр. Однако Sharp не предоставил подробностей о некоторых аспектах телевизора. Мы ничего не знаем о времени отклика и углах обзора, доступных для AQUOS XLED F8. Быстрое время отклика особенно важно при использовании телевизора в качестве игрового монитора.

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