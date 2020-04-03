Представлен телевизор Xiaomi Mi Full Screen TV Pro за $850

Компания Xiaomi представила флагманский умный телевизор Mi Full Screen TV Pro, который получил панель диагональю 75 дюймов. Ранее серия была представлена моделями с диагональю 43, 55 и 65 дюймов. Новинка характеризуется 4К-разрешением (3840:2160 точек), 12-нанометровой четырёхъядерной платформой с тактовой частотой 1,9 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти, аудиосистемой Dolby Audio, контроллерами Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth, интерфейсами USB, Ethernet и поддержкой голосового ассистента XiaoAi. Цена Xiaomi Mi Full Screen TV Pro составляет 850 долларов.