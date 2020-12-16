Представлен телевизор Xiaomi Mi QLED TV 4K 55

Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi представила смарт-телевизор Mi QLED TV 4K 55, который оценен в Индии в 750 долларов. Новинка оснащается металлическими рамками, разрешением 4K, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, 100-процентным охватом цветовой палитры NTSC, поддержкой частоты обновления 60 Гц, поддержкой Reality Flow (местный MEMC), четырьмя полнодиапазонными и двумя высокочастотными динамиками мощностью 30 Вт, поддержкой Dolby Audio, предустановленной ОС Android 10 для Android TV с Xiaomi PatchWall 3.0, тремя интерфейсами HDMI 2.1 с поддержкой eARC, портом Ethernet, оптическим аудиовыходом и двумя портами USB.