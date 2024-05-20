Представлен телевизор Xiaomi TV A 43 FHD 2025

Компания Xiaomi представила на международный рынок умный телевизор Xiaomi TV A 43 FHD 2025, который основан на 43-дюймовой матрице с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, углами обзора 178°, звуковой системой с двумя 8-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, DTS:X и DTS Virtual:X, четырехъядерной платформой A55, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, двумя интерфейсами HDMI, двумя портами USB 2.0, разъемом Ethernet и AV-входом, а также предустановленной операционной системой Google TV. Цена и дата начала продаж телевизора будут объявлены позже.