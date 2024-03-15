Представлен телевизор Xiaomi TV S55 Mini LED

Компания Xiaomi представила в Китае телевизоры Xiaomi TV S65 Mini LED и Xiaomi TV S55 Mini LED, которые уже доступны для покупки на местном для производителя рынке по цене в 390 и 485 долларов соответственно.

Новинки характеризуются 55- и 65-дюймовыми панелями Mini LED с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, 94-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 1200 нит, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, точностью цветопередачи ΔE ≈ 2, поддержкой Dolby Vision, 4-ядерным процессором A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, акустической системой с поддержкой Dolby Atmos, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсами HDMI 2.1 и HDMI 2.0, портами USB 2.0 и USB 3.0, а также предустановленной программной оболочкой HyperOS.