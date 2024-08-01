Представлен телевизор mini-LED Toshiba REGZA Z600NF

Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров моделью Toshiba REGZA Z600NF, которая выйдет в размерах 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов по диагонали. Новинка характеризуется матрицами с подсветкой Mini LED, разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, 336, 416 и 576 зонами подсветки у версий на 65, 75 и 85 дюймов соответственно, контрастностью 12000000:1, пиковой яркостью 1600 нит, поддержкой 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 95% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и сертификацией IMAX Enhanced, 61-Вт акустической системой формата 2.1 и поддержкой Dolby Atmos, 4-ядерной платформой A73, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а также интерфейсами HDMI 2.1 и USB 3.0. Телевизоры оценены в 480, 690, 965, 1240 и 2485 долларов соответственно.