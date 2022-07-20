Представлен телевизор нового уровня - C SEED N1

Бренд роскошных телевизоров C SEED представляет новую модель под названием C SEED N1.

Телевизор C SEED N1 меняет дизайн интерьера и трансформирует впечатления от медиа, сочетая передовые технологии с авангардным стилем в гигантском складном экране поразительного скульптурного качества.

C SEED N1 оснащен технологией 4K MicroLED и поддержкой HDR10+. Его специальное физическое покрытие поверхности экрана помогает воспроизводить максимально реалистичный черный цвет и удивительно яркие цвета практически без бликов. Запатентованная C SEED адаптивная калибровка зазора стирает границы между экранными панелями, обеспечивая идеально плавное визуальное восприятие.

Разработанный и произведенный в Австрии, телевизор C SEED N1 доступен в титаново-матовом металлическом цвете в трех размерах: диагональ экрана 165, 137 и 103 дюйма. Ориентировочная стоимость новинки составляет 200 тысяч долларов.