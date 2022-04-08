Представлен тизер Lenovo Xiaoxin Pro 16 2022 года

У Lenovo есть линейка ноутбуков под брендом Xiaoxin на китайском рынке, сообщается, что в настоящее время компания готовится к запуску новых моделей серии ноутбуков 2022 года в Китае. В преддверии официального запуска ноутбуков Lenovo Xiaoxin серии 2022 компания выложила тизер на своей официальной странице.

Тизер показывает, что грядущий Lenovo Xiaoxin Pro 16 2022 будет оснащен 16-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 2,5K, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Гц. Он также будет иметь время отклика 5 мс и аппаратную коррекцию цвета. Если верить сообщениям, то ноутбук будет оснащен процессором AMD Ryzen 7 6800H в сочетании с графическим процессором NVIDIA RTX 3050 Ti с выходом производительности до 85 Вт.

Согласно тестам, в производительном режиме League of Legends при прямом подключении одного дисплея высокой четкости 2K достигает 145 кадров в секунду, что на 35 кадров выше, чем в смешанном режиме. Точно так же DOTA 2 в производительном режиме с разрешением 2K и прямым подключением к независимому дисплею достигает 130 кадров в секунду, что на 41 кадр выше, чем в смешанном режиме.
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