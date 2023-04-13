Представлен тонкий мини-ПК Zotac Zbox Edge MI351

Компания Zotac представила компактный ПК Zbox Edge MI351, главной особенностью которого стал корпус толщиной всего 28,5 мм. Мини-ПК также характеризуется новенький 4-ядерным процессором Intel Processor N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и TDP 6 Вт, 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, твердотельным накопителем M.2, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, портом RJ45, четырьмя разъемами USB 3.2 и аудиогнездами. При этом, интерфейс USB-C здесь не предусмотрен. Зато есть активная система охлаждения. Цена и дата начала продаж компьютера пока не раскрываются.

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