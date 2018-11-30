Представлен тонкий ноутбук Asus VivoBook 14 X420

Компания Asus представила ноутбук VivoBook 14 X420, который может похвастаться тонкими рамками вокруг дисплея (5,7 мм) и алюминиевым корпусом. Новинку оснастили 14-дюймовым дисплеем TN с разрешением 1366:768 пикселей или IPS-панелью с разрешением Full HD, процессорами Intel Core i7-8550U (1,8-4,0 ГГц), Core i5-8250U (1,6-3,4 ГГц), Core i3-8130U (2,2-3,4 ГГц) и Core i3-7020U (2,3 ГГц), от 4 ГБ до 8 ГБ оперативной памяти, SSD типоразмера M.2 на 128, 256 или 512 ГБ, стереофоническими громкоговорителями мощностью 2 Вт, портами USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI, аккумулятором емкостью 38 Втч, а также клавиатурой с подсветкой и сканером отпечатков пальцев в качестве опции. Масса ноутбука равна 1,4 кг.