Представлен тонкий ноутбук Lenovo ThinBook 14 G4+

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinBook 14 G4+, толщина и масса которой составляют 15,9 мм и 1,43 кг. Новинку также оснастили дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2050, чипами Intel Alder Lake-H, и до 32 ГБ оперативной памяти, до двух твердотельных накопителей до 2 ТБ, 14-дюймовыми дисплеями с разрешением 1920:1200 и 2880:1800 пикселей, батареей ёмкостью 62 Втч, адаптером питания с USB-C на 100 Вт в топовых версиях, алюминиевым корпусом, защитой в соответствии со степенью MIL-STD-810H, поддержкой Wi-Fi 6E, интерфейсами Thunderbolt 4, USB-С 3.2, USB 3.2, USB 2.0 и HDMI, а также слотом для карт памяти SD. Цена на ноутбук стартует с 840 долларов.

Комментарии и отзывы Lenovo ThinBook 14 G4+
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