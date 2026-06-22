Представлен тонкий смартфон TECNO Camon Slim

Компания TECNO пополнила ассортимент смартфонов моделью Camon Slim, главной особенностью которой стал корпус толщиной всего 6,39 мм. Новинка также характеризуется 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1224:2720 точек (формат 1.5K) и кадровой частотой 144 Гц, 6-нанометровой платформой MediaTek Helio G200 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц, испарительной камерой из нержавеющей стали на 3205 мм², 8 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ встроенной памяти, тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony LYTIA 600, селфи-камерой разрешением 32 Мп, конструкцией Unibody Crater Design с прочностью по стандарту MIL-STD-810, системой AI Mood Light с 354 мини-светодиодами и 55 сценариями подсветки на задней панели, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой 60-Вт быстрой проводной зарядки, динамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC и инфракрасным портом. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

Samsung тестирует Exynos с 96 МБ кэша…
Техпроцесс 2 нм с архитектурой GAA получит ещё несколько итераций, прежде чем Samsung будет полностью уве…
iPhone 18 получит 12 ГБ оперативной памяти…
После презентации WWDC 2026 внимание многих пользователей привлекла новая локальная ИИ-модель Apple, кото…
Vivo Y600 Pro с АКБ на 10000 мАч готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что в ближайшее время будет представлен смартфон Y600 Pro. Производитель подтверд…
iPhone 18 получит уменьшенный вырез в экране…
Судьба Dynamic Island и характерного выреза в форме «пилюли» в экране будущей линейки iPhone 18 от Apple …
В iPhone появилось шифрование RCS-сообщений…
Компания Apple наконец начала внедрять полноценное сквозное шифрование для RCS-переписки между iPhone и A…
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный…
Honor 600 Lite — новая «облегченная» версия актуальной номерной линейки бренда. Несмотря на сравнительно …
Xiaomi 17 Ultra слабо продаётся …
Компания Xiaomi отчиталась о продажах флагманских смартфонов серии Xiaomi 17. В данный момент реализовано…
Samsung Galaxy S26 FE получил слишком слабый процессор…
Смартфоны серии Samsung Galaxy S FE долгое время считались отличным балансом цены и возможностей, позволя…
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor