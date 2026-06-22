Представлен тонкий смартфон TECNO Camon Slim

Компания TECNO пополнила ассортимент смартфонов моделью Camon Slim, главной особенностью которой стал корпус толщиной всего 6,39 мм. Новинка также характеризуется 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1224:2720 точек (формат 1.5K) и кадровой частотой 144 Гц, 6-нанометровой платформой MediaTek Helio G200 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц, испарительной камерой из нержавеющей стали на 3205 мм², 8 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ встроенной памяти, тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony LYTIA 600, селфи-камерой разрешением 32 Мп, конструкцией Unibody Crater Design с прочностью по стандарту MIL-STD-810, системой AI Mood Light с 354 мини-светодиодами и 55 сценариями подсветки на задней панели, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой 60-Вт быстрой проводной зарядки, динамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC и инфракрасным портом. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.