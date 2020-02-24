Представлен топовый планшет Huawei MatePad Pro

Компания Huawei представила топовый планшет Huawei MatePad Pro, который получил фирменный восьмиядерный процессор Kirin 990. Новинку оснастили 10,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 540 кд/м2, контрастностью 1500:1, 96% охватом цветового пространства NTSC, поддержкой быстрой беспроводной зарядки на 15 Вт, обратной зарядкой на 7,5 Вт, аккумулятором ёмкостью 7250 мАч, 6 или 8 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, акустикой Harman Kardon, чехлом-клавиатурой, модулем NFC, стилусом M-Pencil, корпусом массой 460 граммов и толщиной 7,2 мм. Базовая версия с 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти и Wi-Fi обойдется в 550 евро.