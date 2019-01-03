Представлен ударопрочный бизнес-ноутбук Acer TravelMate X3410

2019-01-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Acer TravelMate X3410; [153]
Компания Acer представила бизнес-ноутбук TravelMate X3410, который может похвастаться повышенной прочностью корпуса и способностью работать при температурах от -32 до 49 градусов. При этом его толщина составляет менее 20 мм, а масса – 1,6 кг. Новинку оснастили процессорами Intel Core вплоть до Core i7-8550U, 8-16 ГБ оперативной памяти, SSD объёмом до 512 ГБ, 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, интерфейсами USB-C, USB 3.0 (x3), HDMI, полноразмерным RJ45, VGA и слотом для карт SD. Цена ноутбука составляет 865 долларов за младшую версию и 1200 долларов за топовую комплектацию.


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