Представлен ультракороткофокусный проектор Acer PD1520Us

Компания Acer пополнила ассортимент ультракороткофокусных проекторов моделью PD1520Us, которая способна вывести изображение диагональю 100 дюймов с дистанции всего нескольких сантиметров. Это позволяет использовать проектор прямо перед экраном или стеной. Новинка также характеризуется массой 740 граммов, светодиодным источником света со сроком службы до 30 тысяч часов, разрешением Full HD с поддержкой 4K, двумя 3-Вт динамиками, интерфейсом HDMI 2.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, возможностью дублирования экрана, автофокусом, автоматической коррекцией трапецеидальных искажений 2D и опциональной батареей ёмкостью 5200 мАч, которой хватит на 2 часа работы. Проектор EMEA появится в европейской продаже в следующем месяце по цене в 700 евро. Аккумулятор оценен в 100 евро.

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