Представлен ультратонкий HONOR Magic 8 Pro Air

Компания HONOR пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью Magic 8 Pro Air, которая получила корпус толщиной 6,1 мм и массой 155 граммов. Новинка также оснащается кремний-углеродной батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, флагманской однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500, 6,31-дюймовым экраном с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 6000 кд/кв.м и частотой ШИМ 4320 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор оптического формата 1/1,3 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископический телеобъектив с 3,2-кратным зумом), селфи-камерой разрешением 50 Мп, защитой от пыли и воды соответствии со стандартом IP69, модулем NFC и предустановленной ОС Android 16 с прошивкой MagicOS 10. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 720, 760, 805 и 860 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.