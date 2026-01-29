Samsung Galaxy S26 Ultra получит антишпионский режим

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S26 Ultra, который будет представлен в ближайшие недели. Итак, аппарат оснастят 10-битным экраном, на котором будет воспроизводиться большое количество цветовых оттенков, а также сверхпрочное защитное стекло Gorilla Glass нового поколения. Еще одной интересной особенностью грядущей новинки станет технология Privacy Display. Суть её заключается в том, что никто не сможет «подглядеть» приватную информацию сбоку. Это поможет скрыть от нежелательных глаз пароли или, например, содержимое сообщений. Предполагается, что официальный релиз смартфонов серии Galaxy S25 состоится 25 февраля, а продажи стартуют 11 марта.