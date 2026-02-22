Xiaomi 17T может выйти раньше ожидаемого

Китайский информатор Experience More сообщает, что смартфоны Xiaomi 17T Pro и Xiaomi 17T могут порадовать фанатов китайского бренда ранним выходом. Если предыдущее поколение Xiaomi 15T вышло в сентябре прошлого года, то новое могут представить уже в конце мая. По данным источника, Xiaomi 17T оснастят 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8500 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 MP8, а 17T Pro – 3-нанометровым топовым процессором Dimensity 9500 с максимальной частотой 4,2 ГГц и графикой G1-Ultra. Также грядущим новинкам приписывают значительно увеличенную ёмкость аккумуляторов в сравнении с предшественниками.