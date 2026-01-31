Флагман iQOO 15 Ultra протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона iQOO 15 Ultra, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,61 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 16. Аппарат набрал 3601 и 11453 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Ранее производитель подтвердил, что смартфон оснастят дисплеем Samsung Everest, выполненным по технологии 2K LTPO OLED с использованием люминесцентного материала M14, с разрешением 2K и плотностью пикселей 508 ppi, точечной пиковой яркостью 8000 нит и общей пиковой яркостью 2600 нит, поддержкой технологии 8T LTPO с регулировкой кадровой частоты в диапазоне с 1 до 144 Гц, охватом цветового пространства DCI-P3, сертификатом Dolby Vision, поддержкой DC- и PWM-диммирования с частотой до 2160 Гц, DC-диммированием на полной яркости и технологией Eye Comfort 2.0, а также сертификацией TÜV Rheinland о защите зрения.
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
