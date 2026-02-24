Европейскую версию Realme 16 Pro оценили в 420 евро

Компания Realme представила европейскую версию смартфона Realme 16 Pro, которая немного отличается от ранее выпущенного индийского варианта. Новинка получила батарею ёмкостью 6500 мАч вместо 7000 мАч и поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки вместо 85 Вт. Смартфон оценен в 425 и 500 евро за конфигурации с 8/256 или 8/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что аппарат также характеризуется 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300 Max 5G с максимальной частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G615 MP2, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, яркостью 1400 нит (HBM) и кадровой частотой до 144 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 200 Мп (двухосевая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, корпусом толщиной 7,75 мм и массой 192 грамма, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, 68, 69 и 69K, а также оптическим подэкранным сканером отпечатков пальцев.
