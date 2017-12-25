Представлен влагозащищенный корпус Akasa Pascal MD

Компания Akasa представила корпус Pascal MD (модель A-NUC40-M1), который подойдет для создания защищённой от внешних воздействий NUC-системы (Next Unit of Computing). Новинка не боится пыли и влаги по стандарту IP65, а ребристая поверхность обеспечивает отвод тепла. Корпус поддерживает платы NUC Dawson Canyon: NUC7i3DNBE, NUC7i3DNKE и NUC7i3DNHE. Основой систем являются 15-ваттные процессоры Intel Kaby Lake-U. Габариты изделия равны 234,6:270:76,3 мм. Также отметим специальные модульные коннекторы с защитой от влаги, интерфейсы USB 3.0, RJ-45 и HDMI. Дата начала продаж и цена Akasa Pascal MD пока не сообщаются.