Представлен водонепроницаемый смартфон Vivo Y32 5G⁠

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y32 5G, одной из особенностей которой стал аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Новинка также получила 6,87-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1592:720 точек (формат HD+), кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1300 нит, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим адаптером Adreno 613 и поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, поддержку 44-Вт проводной и 7,5-Вт обратной проводной зарядок, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, предустановленную прошивку OriginOS 6 на основе операционной системы Android 16, стереодинамики, модуль NFC, боковой дактилоскопический сенсор, поддержку беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810H и SGS. Цена и дата начала продаж смартфона станут известны позже.