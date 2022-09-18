Представлен вогнутый 100-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG34VQEL1A

Компания ASUS представила геймерский монитор TUF Gaming VG34VQEL1A, который получил 34-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 100 Гц, временем отклика MPRT 1 мс (4 мс GtG), яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, поддержкой HDR10, углами обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали, поддержкой технологии Adaptive-Sync для более плавного геймплея, Extreme Low Motion Blur (ELMB) для меньшей размытости изображения в движении, средствами ASUS GamePlus, технологиями Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, 2-Вт стереодинамиками, одним разъемом DisplayPort 1.2, двумя HDMI 2.0, концентратором USB 3.2 Gen 1 Type-A, 3,5-мм гнездом и подставкой с регулировкой углов наклона, поворота и высоты. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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