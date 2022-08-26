Представлен вогнутый 170-Гц монитор MSI G242C

Компания MSI представила геймерский монитор G242C, который основан на 23,6-дюймовой вогнутой VA-панели с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой до 170 Гц, временем отклика MPRT 1 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1, углами обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, 96% охватом цветовой палитры sRGB и 89% охватом гаммы DCI-P3, подставкой с возможностью регулировки угла наклона на 25 градусов, двумя интерфейсами HDMI 2.0b и одним DisplayPort 1.2a, 3,5-мм разъемом, поддержкой технологий Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователей, размерами 537,4:215,6:414,7 мм, массой 3,3 кг и креплением VESA для установки на стену. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.