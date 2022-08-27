Представлен вогнутый 170-Гц монитор MSI G322CQP

Компания MSI представила игровой монитор G322CQP, который основан на 31,5-дюймовой вогнутой VA-панели с разрешением 2560:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 2500:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 170 Гц, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, временем отклика MPRT 1 мс, поддержкой технологии Night Vision для лучшего отображения темных участков, технологий Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователей, 89,8%, 91,6% и 115,4% охватом цветовых палитр Adobe RGB, DCI-P3 и sRGB, воспроизведением 1,07 млрд оттенков, антибликовым покрытием, двумя разъемами HDMI 2.0b и одним DP 1.2a, 3,5-мм разъемом и подставкой с регулировкой угла наклона до 25 градусов и высоты в до 10 см. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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