Представлен вогнутый бизнес-монитор MSI Pro MP271CW

Компания MSI представила монитор Pro MP271CW, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка характеризуется радиусом кривизны 1500R, поддержкой технологий Anti-Flicker и Less Blue Light с сертификатом TÜV для заботы о глазах пользователя, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 4000:1, временем отклика GtG 5 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 75 Гц, 97,7% охватом цветовой палитры sRGB, белой расцветкой, 2-Вт стереофоническими динамиками, разъемами HDMI 1.4b и D-Sub, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с возможностью регулировки угла наклона и возможностью установки на стенку посредством крепления VESA. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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