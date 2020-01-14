Представлен вогнутый игровой монитор Lenovo G32qc

Компания Lenovo представила монитор G32qc, который предназначен для недорогих игровых систем. Новинка характеризуется 31,5-дюймовой вогнутой VA-панелью с радиусом кривизны 1500R, разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD), временем отклика 4 мс, частотой обновления 144 Гц, углами обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 3 000 000:1, технологиями AMD Radeon FreeSync для плавного игрового процесса, технологиями Flicker-Free и Low Blue Light для защиты глаз, тонкими рамками, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.