Представлен вогнутый игровой монитор MSI MAG Artymis 324CP

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG Artymis 324CP, которая получила 31,5-дюймовую вогнутую VA-матрицу с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка характеризуется радиусом кривизны 1000R, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), 92,6% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 116,8% охватом sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 300 кд/м2, статической контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, встроенным KVM-переключателем позволяет использовать одну клавиатуру и мышь для разных компьютеров, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователей, разъемом DisplayPort 1.2a, двумя интерфейсами HDMI Port 2.0b, портом USB Type-C, концентратором USB 2.0 Type-A и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.