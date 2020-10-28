Представлен вогнутый монитор iiyama G-Master G2466HSU-B1 Red Eagle

Компания iiyama представила геймерский монитор G-Master G2466HSU-B1 Red Eagle, который получил вогнутую 23,6-дюймовую VA-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка имеет типовую максимальную яркость 250 кд /м², статический коэффициент контрастности 3000:1, время реакции пикселя 1 мс (MPRT), углы обзора 178°, частоту обновления 40-165 Гц, два интерфейса HDMI и один DisplayPort, два громкоговорителя по 2 Вт, 3,5 мм аудиоразъем, двухпортовый концентратор USB 2.0, поддержку крепления VESA 100:100 мм. Размеры монитора равны 535,5:394,5:202 мм, а масса – 3,7 кг. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.