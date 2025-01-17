Представлен вспомогательный дисплей Corsair Xeneon Edge

Компания Corsair объявила о выпуске сенсорного экрана Xeneon Edge, который не только отображает информацию о показателях ПК, но и позволяет управлять им. Если быть точнее, дисплей показывает воспроизводимую музыку, погоду в реальном времени, время, календарь, напоминания, информацию об играх, а также мониторит задачи, электронную почту и мессенджеры. Разумеется, экран совместим с Corsair iCUE для отображения показателей состояния ПК (температура CPU и GPU, скорость вращения вентиляторов, загрузка ОЗУ и процессора) и настройки подсветку.

Сама панель представляет собой 14,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560:720 пикселей, мультитачем до 5 касаний, кадровой частотой 60 Гц, яркостью до 350 нит, соотношением сторон 32:9 и магнитами на тыльной панели. Corsair Xeneon Edge станет доступен для покупки во втором квартале по цене в 250 долларов.

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