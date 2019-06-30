Представлен защищенный планшет Getac UX10

Getac представила защищенный планшет UX10, который соответствует степени защиты устройства IP65 и стандарту MIL-STD-810G. Новинка оснащается процессорами Intel Core i7-8565U или i5-8265U, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем на 256 ГБ, 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, максимальной яркостью 1000 кд/м2 и поддержкой ввода мокрыми руками и в перчатках, а также опциями в виде модема 4G LTE, порта Gigabit Ethernet, средства для считывания штрих-кодов, меток RFID, смарт-карт, интерфейс RS-232, съемной клавиатуры, ручки для транспортировки, док-станции для транспортных средств и аккумулятором увеличенной ёмкости. Планшет может работать в температурном диапазоне от -29°С до +63°C. Его габариты равны 276,8:194,5:23,5 мм, а масса – 1,22 кг.