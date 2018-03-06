Представлен защищенный смартфон Energizer Hardcase H570S

Компания Avenir Telecom представила защищенный смартфон Hardcase H570S, который не боится попадания воды (IP68) и падений с высоты до 1,2 м. Аппарат оснастили процессором MediaTek MT6739, 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1440:720 пикселей), 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, сдвоенной основной 13+0,3 Мп и 8 Мп фронтальной камерами, поддержкой двух карт SIM, модулем NFC, аккумулятором на 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android 8.0. Цена смартфона пока не сообщается, с продажи стартуют во втором квартале этого года.