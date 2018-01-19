Представлен защищенный смартфон LG X4+

Компания LG представила защищенный смартфон X4+, который работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Новинку оснастили корпусом повышенной прочности по стандарту MIL-STD 810G. Смартфон не боится влаги, ударов, вибрации и перепадов температур. Также аппарат получил четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 5,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280:720 пикселей, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13 МП основную и 5 Мп фронтальную камеры, сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3000 мАч. Его размеры равны 148,6:75,1:8,6 мм, вес – 172,3 граммам. Ориентировочная цена LG X4+ составляет 280 долларов.