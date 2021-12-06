Представлен защищенный смартфон Sharp Aquos Wish

Компания Sharp пополнила ассортимент компактных защищенных смартфонов моделью Sharp Aquos Wish, которая соответствует степени защиты IP67, а также наличием сертификаций MIL-STD-810H и MIL-STD-810G. Новинка также характеризуется корпусом, на 35% состоящим из переработанного пластика, размерами 147:71:8,9 мм и массой 162 грамма, 5,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, селфи-камерой на 8 Мп, тыльной камерой на 13 Мп с предустановленным приложением Google Camera Go, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 64 ГБ встроенной памяти UFS 2.1, предустановленной ОС Android 11 с обновлениями вплоть до Android 13, поддержкой сетей 5G, модулем NFC, 3,5-мм гнездом для наушников, слотом для карт памяти microSD, дактилоскопом, интерфейсом USB-C, батареей ёмкостью 3730 мАч и поддержкой проводной зарядки USB PD 3.0. Старт продаж намечен на январь следующего года, однако цена пока не раскрывается.

Комментарии и отзывы Sharp Aquos Wish
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