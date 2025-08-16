Представлен защищенный смартфон Ulefone RugKing

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью RugKing, одной из особенностей которой стала батарея ёмкостью 9600 мАч. Новинку также оснастили 5,99-дюймовым S-IPS экраном с разрешением 720:1440 пикселей, частотой обновления 60 Гц и поддержкой работы в перчатках, 12-нанометровым процессором Unisoc T7255 с тактовой частотой до 2 ГГц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, ударопрочным корпусом по стандарту MIL-STD-810H и толщиной 18,3 мм, ярким фонариком и динамиком с заявленной громкостью 126 дБ. По данным СМИ, цена смартфона составит 150 долларов.