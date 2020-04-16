Представлена 3D-карта ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G

2020-04-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G ; [99]
Компания ASRock пополнила ассортимент графических адаптеров моделью Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G, которая отлично впишется в компактный корпус. Новинка характеризуется длиной в 178 мм (190 мм с монтажной планкой), 7-нанометровой архитектурой RDNA, 1408 потоковыми процессорами, 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной, базовой частотой 1607 МГц, игровой частотой 1717 МГц, Boost-частотой 1845 МГц, интерфейсом PCI Express 4.0, двухслотовым исполнением, одним 100-мм вентилятором, одним интерфейсом HDMI 2.0b и тремя DisplayPort. Для работы видеокарты рекомендуется использовать блок питания мощностью 500 Вт. Размеры изделия равны 190:139:42 мм. Цена и дата начала продаж видеокарты будут объявлены позже.


Комментарии и отзывы ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G
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