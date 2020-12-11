Представлена 3D-карта ASUS Radeon RX 6900 XT ROG Strix LC

Компания ASUS пополнила ассортимент видеокарт Radeon RX 6900 XT моделью Radeon RX 6900 XT ROG Strix LC. Новинка характеризуется гибридной необслуживаемой системой жидкостного охлаждения, тремя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания, что намекает на широкие возможности для разгона, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4, одним HDMI 2.1 и одним разъемом USB Type-C. Что до системы охлаждения, то она состоит из 240-мм алюминиевого радиатора, который соединяется с водоблоком полного покрытия на адаптере при помощи пары 600-мм трубок, подающих охлаждающую жидкость. Сами кулеры используют по одному кабелю для питания и RGB-подсветки. Цена новинки не сообщается.

Комментарии и отзывы ASUS Radeon RX 6900 XT ROG Strix LC
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