Представлена 3D-карта AXGaming GeForce RTX 3070 Ti X3B

Компания Innovision пополнила ассортимент видеокарт моделью AXGaming GeForce RTX 3070 Ti X3B, цена которой пока еще не сообщается. Новинка характеризуется GPU GA104-400, базовой частотой 1575 МГц, повышенной 1770 МГц, 6144 ядрами CUDA, 192 блоками TMU и 96 блоками ROP, 8 ГБ памяти GDDR6X с 256-разрядной шиной и скоростью передачи данных по каждой линии 19 Гбит/с. Также отметим четыре тепловые трубки и три кулера в составе системы охлаждения, два восьмиконтактных разъема дополнительного питания и толщину в три слота расширения в компьютерном корпусе. Стоит отметить, что в ассортименте Inno3D данной модели не будет – она является эксклюзивом бренда AX Gaming.

Комментарии и отзывы AXGaming GeForce RTX 3070 Ti X3B
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